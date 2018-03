Empfehlung - Familie Malente verabschiedet sich mit einem Feuerwerk

Emlichheim. Zum fünften Mal traten die beiden auf Einladung der Konzept Kultur-Initiative in der – wie üblich – ausverkauften Aula des Schulzentrums auf. Gutgelaunt, unterhaltsam und in souverän altbewährter Manier präsentierten die beiden ein buntes Potpourri an Gesangs- und Tanzeinlagen und teilten dabei zudem jede Menge an munteren, bisweilen bissigen Kalauern aus, schienen sich dabei indessen nicht zuletzt ständig selbst auf die Schippe zu nehmen. Hinter einer Kofferattrappe hatten die beiden Entertainer Gelegenheit, sich schnell auf der Bühne umzuziehen und einmal als Udo Lindenberg wieder aufzutauchen, im nächsten Moment aber schon wieder als Otto, Howard Carpendale, Chris Roberts, Ilja Richter, Peter Alexander, Vicky Leandros oder auch als das Schlager-Duo Cindy und Bert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/familie-malente-verabschiedet-sich-mit-einem-feuerwerk-226776.html