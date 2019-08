Empfehlung - Ex-Chefs der Emsland-Stärke drohen fünf Jahre Haft

Emlichheim Am Dienstag beginnt vor dem Landgericht Osnabrück der mit Spannung erwartete Prozess gegen die zwei früheren Geschäftsführer der Emsland-Stärke in Emlichheim, Hubert Eilting und Michael Schonert. Sie müssen sich wegen des Verdachts der Bestechung und Bestechlichkeit verantworten. Mit angeklagt sind auch zwei weitere Unternehmer aus NRW, die mit Hubert Eilting und Michael Schonert gemeinsame Sache gemacht haben sollen. Die Verhandlung ist öffentlich und beginnt um 9 Uhr in Saal 6 mit der Verlesung der Anklage. Danach haben die Angeklagten Gelegenheit, sich zur Sache zu äußern. Im Anschluss soll ein erster Zeuge gehört werden. Bis zu einem Urteil ist es voraussichtlich ein langer Weg. Die 2. Große Wirtschaftsstrafkammer hat bis zum 24. Oktober insgesamt 14 Fortsetzungstermine anberaumt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/ex-chefs-der-emsland-staerke-drohen-fuenf-jahre-haft-311326.html