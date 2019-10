Empfehlung - Erstklässler treffen sich nach 65 Jahren in Laar

Laar Nach einer Kaffeetafel und einer Besichtigung der ehemaligen Klassenräume, die heute der Feuerwehr Laar als Versammlungsräume dienen, machte die Gruppe eine „Rundreise“ durch das veränderte Laar zum Europark, zur Kurbelfähre „Fähr Harm“ an der Vechte in Vorwald und zur Mühle mit dem Vechtezomp-Anleger. Hier verabredeten sich die begeisterten Klassenkameraden gleich zum nächsten Treffen in drei Jahren. Mit einem ausgiebigen Essen in der Gaststätte Hans und mit vielen Gesprächen klang das kurzweilige Wiedersehenstreffen aus. jv(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/erstklaessler-treffen-sich-nach-65-jahren-in-laar-323819.html