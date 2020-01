/ Lesedauer: ca. 2min Ersthelfer befreien 35-Jährigen in Laar aus brennendem Auto

Ein 35-jähriger Niederländer ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Laar schwer verletzt worden. Der Mann verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.