Empfehlung - Erstes Kleinkunstfest in Emlichheim ein voller Erfolg

Emlichheim Regen, Regen, Regen, so sah der Sonntagvormittag in Emlichheim aus. Aber pünktlich zum Beginn des ersten „kunterbunten Kleinkunstfestes“ klarte es auf und blieb den ganzen Nachmittag trocken. Das war nicht nur Glück für die Künstler, sondern auch für die über 1100 Besucher, die im Laufe des Nachmittags zur offenen Bühne am „Haus Ringerbrüggen“ kamen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/erstes-kleinkunstfest-in-emlichheim-ein-voller-erfolg-313916.html