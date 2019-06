Erster Sporttag für Familien aller Kulturen in Emlichheim

Emlichheim Der Stammtisch engagierter Neubürger, der schon im vergangenen Jahr Aktionen für Neubürger veranstaltet hatte, ging an diesem Wochenende ganz sportlich an den Start und organisierte gemeinsam mit Javad Seif von der Koordinierungsstelle Integration beim Kreissportbund Grafschaft Bentheim e.V. den ersten Emlichheimer Sporttag für Familien aller Kulturen.

Mehrere jüngere bis ältere Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich vormittags am Sportplatz an der Vechte und teilten sich in vier Gruppen auf. Diese Gruppen besuchten im Laufe des Vormittags drei von ihnen ausgewählte Sportarten und konnten diese ausprobieren. Die über einhundert Aktiven waren mit viel Freude dabei und hatten eine Menge Spaß und konnten ihre sportlichen Präferenzen testen.

Das Team rund um Javad Seif und die Leiterin des Jugendhaus@21, Beate Sleefenboom, bedankte sich bei den freiwilligen Helferinnen und Helfern, die mit Engagement für ein gelungenes Event gesorgt haben. Ihr besonderer Dank galt insbesondere den Beteiligten der Volleyball-, der Handball- und der Karateabteilung des SCU und des Fitnessstudios „kraftvoll“. „Mit diesem Engagement ist den Neubürgern eine kleine Barriere genommen worden, indem man aktiv auf sie zugegangen ist und sich als Verein und seine Sportangebote präsentiert hat“, lobte Sleefenboom die Beteiligung der Ehrenamtlichen.

Der Tag endete mit einem gemeinsamen Essen. Finanziert wurde der Sporttag vom Landessportbund Niedersachsen und dem Land Niedersachsen.