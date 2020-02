Empfehlung - Erster Schulverbund in der Grafschaft

„Die wachsende Fülle an Kompetenzen, die zunehmende Erweiterung der schulischen Aufgabenbereiche und die erhöhten Anforderungen , die an die Schule selbst gestellt werden, führen zu großen Herausforderungen,“ heißt es in der Präambel des Verbundes der Grundschulen und der weiterführenden Schulen in der Samtgemeinde Emlichheim. Dazu gehören die Grundschulen in Emlichheim, Hoogstede, Laar und Ringe, die Hauptschule Emlichheim, die Edith-Stein-Realschule in Emlichheim und das Gymnasium an der Vechte in Emlichheim. Der neue Verbund soll eine Kultur des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen den Schulen fördern, gleichzeitig jedoch die Einzelschulen stärken, so dass jede Schule ihr eigenes Profil entwickeln kann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/erster-schulverbund-in-der-grafschaft-343262.html