Empfehlung - Ersatzbau für Dinkelwehr kann 2019 starten

Lage/Nordhorn Das in den Jahren 1933/34 erbaute Dinkelwehr „War“ in Lage gilt schon seit vielen Jahren als „abgängig“. E stellt zudem die letzte verbliebene Wanderungsbarriere für Fische im deutschen Teil der Dinkel dar. Deshalb plant der Landkreis seit langem, das alte Wehr durch einen Neubau zu ersetzen, der die in der EU-Wasserrahmenrichtlinie geforderte „ökologische Durchgängigkeit“ erfüllt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/ersatzbau-fuer-dinkelwehr-kann-2019-starten-263443.html