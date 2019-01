Empfehlung - Erna Künnen feiert am Sonnabend ihren 100. Geburtstag

Emlichheim Die Beine machen nicht mehr so richtig mit, deshalb verbringt Erna Künnen aus Emlichheim inzwischen die meiste Zeit im Bett. Seit einem Sturz vor drei Jahren lebt sie im Pflegeheim des Evangelischen Krankenhausvereins in Emlichheim. Allein ist sie dort aber nicht – an jedem Tag bekommt sie Besuch. Entweder von einem ihrer vier Kinder oder aber von den acht Enkeln und inzwischen zwölf Urenkeln. Eine große Freude bereitet Erna Künnen auch der Besuch eines treuen Vierbeiners: Ihr Sohn Willi Künnen wird stets von seinem Hund „Keno“ begleitet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/erna-kuennen-feiert-am-sonnabend-ihren-100-geburtstag-274793.html