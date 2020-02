Empfehlung - Erna de Vries trägt sich ins Goldene Buch der Gemeinde ein

Emlichheim Anlässlich ihres Auftrittes in der altreformierten Kirche in Emlichheim trug sich die Zeitzeugin und Überlebende des Holocaust, Erna de Vries, in das Goldene Buch der Gemeinde Emlichheim ein. „Den Abend mit ihr in der Kirche kann man nicht in Worte fassen“, teilt Gemeindedirektorin und Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters mit, die überwältigt war von dem Andrang in dem übervollen Gotteshaus. Der Abend war getragen von Respekt und Zuspruch der Anwesenden, die sich erhoben, als Erna de Vries zum Podium in Begleitung ihrer zwei Töchter und dem ehemaligen Bürgermeister ihrer Heimatgemeinde Lathen, Karl-Heinz Weber, die Kirche betrat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/erna-de-vries-traegt-sich-ins-goldene-buch-der-gemeinde-ein-345011.html