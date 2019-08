Empfehlung - Erdölfeld Emlichheim: Druckabweichung gab es schon 2015

Emlichheim Wie konnte die Leckage an der Einpressbohrung Em 132 in Emlichheim so lange unbemerkt bleiben? Beantworten konnten diese Frage bislang weder das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) als Aufsichtsbehörde noch das Unternehmen Wintershall Dea, das die Bohrung in Emlichheim betreibt. Fest steht jedoch: Bereits 2015 hat es eine Druckabweichung an der nun von Rostschäden betroffenen Bohrung gegeben, bestätigte ein Unternehmenssprecher. Er betonte aber: „Diese Abweichung wies nicht auf einen Austritt von Lagerstättenwasser in die Umwelt hin.“ Eine Druckabweichung stehe in keiner unmittelbaren Relation dazu, dass Lagerstättenwasser im Erdreich versickert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/erdoelfeld-emlichheim-druckabweichung-gab-es-schon-2015-312109.html