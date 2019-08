Empfehlung - Erdölschaden: Wintershall legt Sanierungskonzept vor

Nordhorn/Emlichheim Noch ist unklar, wo genau sich das Lagerstättenwasser befindet, das von 2014 bis 2018 im Erdölfeld Emlichheim durch ein von Rost zerfressenes Rohr in den Boden gesickert ist. Betreiber Wintershall Dea versucht seit zwei Wochen mit einer Tiefbohrung, der giftigen Flüssigkeit auf die Spur zu kommen. Doch der Schaden, dessen Ausmaß nach wie vor nicht genau feststeht, soll saniert werden. Das hat Dirk Warzecha, Leiter von Wintershall Dea Deutschland, am Montagnachmittag im Kreishaus in Nordhorn zugesagt. „Ich kann Ihnen versichern, dass wir den Vorfall sehr ernst nehmen“, sagte Warzecha und betonte, der Vorfall an der Produktionsstätte in Emlichheim habe das zu BASF gehörende Unternehmen „erschüttert“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/erdoel-schaden-wintershall-legt-sanierungskonzept-vor-312732.html