Ende Oktober Urteil im Emsland-Stärke-Prozess?

Der Emsland-Stärke-Prozess vor dem Landgericht Osnabrück pausiert in dieser Woche. Bislang gab es neun Verhandlungstage. Wenn alles planmäßig verläuft, fällt am 24. Oktober das Urteil. GN-Redakteur Andre Berends fasst zusammen, was bislang geschah.