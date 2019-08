Empfehlung - Emsland-Stärke-Prozess verzögert sich

Osnabrück Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte lediglich Hubert Eilting und Michael Schonert angeklagt, die bis zu ihrem Rauswurf am 16. Dezember 2014 Geschäftsführer der Emsland-Stärke waren. Einbezogen werden müssen nun aber auch zwei Firmen der beiden ehemaligen Manager, die in dem Verfahren um Bestechung und Bestechlichkeit eine Rolle spielen. Damit kommt die Kammer einem Hinweis der Verteidigung nach, die darin ein Versäumnis gesehen hatte. Oberstaatsanwalt René van Münster hatte beim Prozessauftakt am Dienstag erwidert, dass er dies bisher nicht für notwendig gehalten habe, die Einbeziehung nun aber auch befürworte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emsland-staerke-prozess-verzoegert-sich-311859.html