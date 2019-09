Empfehlung - Emsland-Stärke-Prozess: Exklusivvertrag irritiert Ermittler

Osnabrück Der Auftrag, den die Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft KPMG im Januar 2015 von der Emsland-Stärke erhalten, hat es in sich: Sie sollen dem Verdacht nachgehen, dass es in der Chefetage des Emlichheimer Konzerns Unregelmäßigkeiten gibt. Dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, davon sind der Aufsichtsrat sowie der Anfang Dezember 2014 bestellte neue Geschäftsführer und Vorstand Udo Hinkelmann fest überzeugt. Und zwar so sehr, dass sie Mitte Dezember 2014 die beiden langjährigen Chefs Hubert Eilting und Michael Schonert fristlos entlassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emsland-staerke-prozess-exklusivvertrag-irritiert-ermittler-320609.html