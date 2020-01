Empfehlung - Emlichheims Straßenbaupläne machen Fortschritte

Emlichheim Die Straße Obenholt soll von der Ringer Straße (L44) über die Vechte bis zur Ampelkreuzung Wilsumer Straße (B403) verlängert werden. Hier startet man im Rathaus Emlichheim den mittlerweile dritten Versuch, um die Planung voranzubringen. In den vorangegangenen Verfahren hatte es Einwendungen gegeben. „Wir haben all diese Einwendungen abgearbeitet und verfügen jetzt im Prinzip über völlig neue Planungsunterlagen“, sagt Daniela Kösters. Sie hofft, dass der Landkreis in diesem Jahr den Planfeststellungsbeschluss erteilt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheims-strassenbauplaene-machen-fortschritte-339708.html