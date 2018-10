Emlichheims erster Supermarkt weicht Tankstelle mit Grill

Die Raiffeisen-Waren-Genossenschaft will am Ortsausgang von Emlichheim Richtung Schoonebeek eine Tankstelle mit Grillrestaurant errichten. An selber Stelle stand zuletzt eine große Gewerbehalle. Dort hatte 1972 der erste SB-Supermarkt des Dorfes eröffnet.