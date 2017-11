Empfehlung - Emlichheimer verletzt sich bei Ausweichmanöver schwer

gn Emlichheim. Ein 31-jähriger Mann ist am Mittwoch bei einem Unfall in Emlichheim schwer verletzt worden. Die Polizei beschreibt den Unfallhergang wie folgt: Ein 35-jähriger Mann war am späten Nachmittag mit seinem Sattelzug auf der Kanalstraße in Fahrtrichtung Emlichheim unterwegs. „Als er nach links auf den Parkplatz Holleberger Moor abbiegen wollte, übersah er den im Überholvorgang befindlichen VW Caddy eines 31-jährigen Emlichheimers“, berichtet die Polizei am Donnerstag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheimer-verletzt-sich-bei-ausweichmanoever-schwer-214819.html