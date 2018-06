Empfehlung - Emlichheimer siegt bei europaweiter Bau-Ausschreibung

Heek/Emlichheim Zwei Objekte in Heek, eines in Schöppingen – bisher hat das Start-up-Unternehmen Solidbox vor allem in der hiesigen Region seine zukunftsweisenden Baukonzepte umgesetzt. Allerdings hat der in Heek ansässige Betrieb seine Fühler über die Grenzen des Münsterlandes hinaus ausgestreckt – und sich an einer europaweiten Ausschreibung des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen in Kooperation mit dem Bundesbauministerium beteiligt. Gemeinsam mit 50 weiteren Firmen. Kurzum: Solidbox gehört nach Abschluss des zweistufigen Verfahrens mit zum Siegerteam, das aus insgesamt neun Unternehmen besteht, die in den nächsten fünf Jahren bundesweit ihre Objekte für die diversen Auftraggeber errichten werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheimer-siegt-bei-europaweiter-bau-ausschreibung-239285.html