Verabschiedet wurde der Leiter der Edith-Stein-Realschule in Emlichheim, Rüdiger Kopplin. Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters überreichte ihm zum Abschied eine Möwe, die als einst als Lehrmittel gedient hatte. Sie solle nun sein Ferienhaus an der See zieren. Foto: Lindwehr