/ Lesedauer: ca. 3min Emlichheimer Schülerin: Wie Corona meine Welt veränderte

Zum Schutz vor Corona wurden vor zwei Wochen die Schulen geschlossen. Anfangs fanden viele Schüler das toll. Wie es ihnen inzwischen damit geht, beschreibt Emma aus der 6. Klasse des Gymnasiums an der Vechte in Emlichheim in einem Englisch-Aufsatz.