Empfehlung - Emlichheimer Schüler reinigen Stolpersteine

Emlichheim Bereits am Freitag soll es in Emlichheim einen „Weg des Gedenkens an die Reichspogromnacht vor 80 Jahren“ geben, in der man auch der Ereignisse vor Ort gedenkt. Anlaufpunkte dieser Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde, der Haupt- und Realschule sowie den Heimatfreunden Emlichheim und Umgebung organisiert wird, sind die Stolpersteine der Familien ten Brink und Weinberg. Diese sind bereits vor einigen Jahren an der Ringer Straße und am Bremarkt verlegt worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheimer-schueler-reinigen-stolpersteine-264633.html