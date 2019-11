Emlichheimer legen beim Stadtradeln 94.900 Kilometer zurück

Ein „dickes Lob“ richtete Samtgemeinde-Bürgermeisterin Daniela Kösters am Montagabend an besonders erfolgreiche Teilnehmer am Stadtradeln 2019, die sich zu einer kleinen Siegerehrung im Haus Ringerbrüggen in Emlichheim versammelt hatten.