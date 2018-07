Empfehlung - Emlichheimer Kraftwerk gewinnt Energie aus Stroh

Emlichheim Backofenheiß ist es unterm Dach der großen blechverkleideten Kraftwerkshalle. An der großen strohgefeuerten Kesselanlage entlang führt der Weg über stabile Laufroste hinauf bis in 25 Meter Höhe. Hier oben wird das gesammelt, worum es in jedem Kraftwerk geht: Dampf. Der im Kraftwerkskessel erzeugte, über 500 Grad heiße Prozessdampf tritt von hier aus durch gewaltige Rohrleitungen seinen Weg zur Turbine an. Der Dampf strömt als „Treibstoff“ durch die zweistufige Turbine, die den großen Generator dreht. Der ist ausgelegt für eine Jahresnennleistung von bis zu 45.000 Megawattstunden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheimer-kraftwerk-gewinnt-energie-aus-stroh-243673.html