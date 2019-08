Emlichheimer Jäger mit kleinen „Wildtierexperten“ unterwegs

30 Kinder waren kürzlich bei der Ferienpassaktion der Jäger in Emlichheim dabei. An drei Stationen konnten sie viel lernen und ausprobieren. So wurde das Bläserheim in ein „Schießkino“ zum Tontaubenschießen umgewandelt.