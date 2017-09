Empfehlung - Emlichheimer Gewerbegebiet erhält schnelles Internet

gn Emlichheim. In einer kleinen Feierstunde mit Unternehmern aus dem Gewerbegebiet berichtete vor Kurzem der Geschäftsführer der Nordhorner Versorgungsbetriebe (NVB), Dr. Michael Angrick, dass nun der Datentransport auf der Glasfaserleitung freigegeben ist, heißt es in einer Mitteilung. Das Projekt haben auf Wunsch der Gemeinde Emlichheim die NVB in eigener Regie geplant und durchgeführt. Das neue Netz ermöglicht den 15 Betrieben im Gewerbegebiet ein schnelles Surfen im Internet, Telefonie und symetrische Datenübertragungsraten zum Hoch- und Herunterladen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheimer-gewerbegebiet-erhaelt-schnelles-internet-205963.html