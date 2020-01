/ Lesedauer: ca. 2min Emlichheimer gedenken der Auschwitz-Befreiung

Rund 300 Bürger haben am Montagabend in der Aula Emlichheim an einer Gedenkfeier zur Auschwitz-Befreiung teilgenommen. Diese bildete den Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe, mit der an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnert werden soll.