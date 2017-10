Empfehlung - Emlichheimer feiern drittes Willkommensfest am Jugendhaus

Emlichheim. Gutes Essen, Sonnenschein und freundliche Menschen verschiedener Kulturen – in lockerer, familiärer Atmosphäre ist Samstagnachmittag das nunmehr dritte Willkommensfest am „Jugendhaus @21“ in Emlichheim über die Bühne gegangen. Erneut haben sich einheimische und geflüchtete Menschen engagiert und den Gästen ein paar gesellige Stunden bereitet. Auch wenn der Zulauf geringer ausfiel als in den vergangenen Jahren, herrschte bis zum Schluss gute Stimmung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheimer-feiern-drittes-willkommensfest-am-jugendhaus-211132.html