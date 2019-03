Empfehlung - Emlichheimer bringen Gemeinde „auf Vordermann“

Emlichheim Nach dem Verteilen der Handschuhe und Müllsäcke beim Bauhof an der Mühlenstraße schwärmen die verschiedenen Gruppen in alle Himmelsrichtungen aus. Die jüngsten Sammlerinnen und Sammler kommen aus der Jugendgruppe des Deutschen Roten Kreuzes. Sie gehen zusammen mit ihren Leiterinnen zum Heideweg, einer beliebten Kloatscheeter-Strecke. Dort machen sie sich mit großer Begeisterung an die Arbeit, aber der „Ertrag“ hält sich in Grenzen. Viele Kloatscheeter halten sich inzwischen an die Bitten von Gemeinden und Naturschützern und nehmen ihren Müll wieder mit. Ist ja auch gar nicht so schwer, wenn man einen Handwagen im Schlepptau hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheimer-bringen-gemeinde-auf-vordermann-284668.html