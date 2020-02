Empfehlung - Emlichheimer Baumesse wieder ein Publikumsmagnet

Emlichheim Auch die 19. Auflage der Emlichheimer Bau-, Wohn- und Immobilienmesse am vergangenen Wochenende war ein voller Erfolg. Dieses positive Fazit zogen Aussteller und Organisatoren nach der Veranstaltung in der Vechtetalhalle Emlichheim. Tausende Besucher ließen sich an den drei Messetagen von den Ausstellern gerne die Innovationen im Bereich Bauen, Wohnen, Immobilien, Energiesparen und Modernisieren erläutern. 35 Aussteller mit professionell gestalteten Messeständen sorgten für eine Rekordbeteiligung. „Die Fachmesse hat längst ihren festen Platz im Kalender vieler Interessenten: Sie ist nicht nur beliebt bei Besuchern aus Emlichheim und Umgebung, sondern auch aus Nordhorn, der Obergrafschaft, dem Emsland und den Niederlanden. Insgesamt knüpfte die Veranstaltung nahtlos an die guten Besucherzahlen der vergangenen Jahre an“, schreibt die Grafschafter Volksbank in einer Pressemitteilung. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheimer-baumesse-wieder-ein-publikumsmagnet-343615.html