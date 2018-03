Empfehlung - Emlichheim zeigt Flagge zum „Equal Pay Day“

gn Emlichheim. Am Sonntag, 18. März, findet der jährliche „Equal Pay Day“ statt. „Dieser Aktionstag steht für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern und markiert symbolisch den Entgeltunterschied zwischen den Geschlechtern von derzeit 21 Prozent in Deutschland“, teilt Beate Sleefenboom, Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Emlichheim, mit. Bereits am Donnerstag versammelten sich um sie und um Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters einige Frauen und auch ein paar Männer vor dem Rathaus in Emlichheim, um die rot-weiße Flagge zum „Equal Pay Day“ zu hissen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheim-zeigt-flagge-zum-equal-pay-day-229296.html