Empfehlung - Emlichheim will Ortskern mit Städtebauförderung umgestalten

Emlichheim Einige Veränderungen kommen in den nächsten Jahren auf den Ortskern der Gemeinde zu. Mit der gewünschten Wiedereinführung des Schienenpersonenverkehrs (SPNV) und einer verkehrlichen Entlastung durch die Straßenbauprojekte Verlängerung Obenholt und Ortsumgehung sieht die Gemeinde neue Möglichkeiten und Chancen, den Ortskern insgesamt aufzuwerten und für die Einwohner lebendiger und attraktiver zu gestalten. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, die Vorbereitungen für die Aufnahme in die Städtebauförderung zu treffen. Mit der Förderung, die je nach Programm bis zu 66 Prozent der Kosten betragen kann, sollen die erforderlichen Maßnahmen finanziert werden. Bereits in den Jahren 2014/2015 hat der Gemeinderat sich in Workshops unter Beteiligung der Interessengruppen Werbegemeinschaft, VVV, Seniorenbeirat und Heimatfreunden intensiv mit der zukünftigen örtlichen Entwicklung beschäftigt. Als Ergebnis wurde herausgearbeitet, dass der Ortskern als dynamischer Einkaufsort mit Focus auf der Vechte für die Gestaltung von Freizeit und Erholung weiterentwickelt werden soll.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheim-will-ortskern-mit-staedtebaufoerderung-umgestalten-250985.html