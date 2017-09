Emlichheim weist 18 neue Bauplätze an Holunderstraße aus

gn Emlichheim. Die Nachfrage nach Wohnbauland für Eigenheime in Emlichheim ist nach wie vor groß. Auf der aktuellen Bewerberliste stehen rund 60 Interessenten. Daher hatte die Gemeinde im vergangenen Jahr das Bauleitplanverfahren für das Baugebiet Rakers, eine ehemalige landwirtschaftliche Fläche südlich des Volzeler Mühlenweges, angrenzend an die vorhandene Wohnbebauung, eingeleitet. Das Bauleitplanverfahren ist nunmehr abgeschlossen und alle Baugrundstücke sind katasteramtlich vermessen.

„Die Gemeinde kann dort 18 neue Bauplätze in einer Größe von circa 560 bis 880 Quadratmetern anbieten. Da sich die Grundstücke in einer sehr schönen Lage in Emlichheim befinden, rechnen wir damit, dass alle Bauplätze bereits in kurzer Zeit vergeben sind“, berichtet Fachbereichsleiter Gerbert Helweg. Die Grundstücke sollen zu einem Preis von 73,50 Euro pro Quadratmeter inklusive Erschließungskosten und Schmutzwasserkanalbaubeitrag angeboten werden.

Baubeginn im Frühjahr 2018

Aufgrund von nicht zu vermeidenden Preissteigerungen liegt der Verkaufspreis zwar über dem Preis der zuletzt vermarkteten Grundstücke. Der Preis stelle aber auf Landkreisebene immer noch den unteren Durchschnitt vergleichbarer Kommunen dar.

„Zeitgleich mit der Vergabe soll nun auch die Erschließung des Baugebietes in Angriff genommen werden, sodass voraussichtlich im Frühjahr des kommenden Jahres mit dem Bau von Wohnhäusern gestartet werden kann,“ berichtet Helweg. Die neue Straße im Wohngebiet wird Holunderstraße heißen.

Da im Baugebiet Rakers nicht alle Bauplatzbewerber ein Grundstück erhalten können, liefen die Vorbereitungen für ein weiteres Wohnbaugebiet bereits auf Hochtouren. „Nach schwierigen Verhandlungen konnten wir endlich den Ankauf aller benötigten Flächen für ein weiteres größeres Baugebiet abschließen.“ Bereits in der nächsten Bau- und Grundstückssitzung am 19. September steht die Einleitung des Bauleitplanverfahrens auf der Tagesordnung. Das neue Baugebiet liegt im nordöstlichen Bereich Emlichheims,