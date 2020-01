Emlichheim verkauft sein Abwassernetz

Emlichheim Der Wasser- und Abwasser-Zweckverband Niedergrafschaft (WAZ) übernimmt neben der Trinkwasserversorgung für die Samtgemeinden Emlichheim, Neuenhaus, Uelsen und der Gemeinde Wietmarschen bereits seit 2001 die Aufgabe der Abwasserbeseitigung für die Samtgemeinden Neuenhaus und Uelsen. Ab dem 1. Januar 2021 wird er dieses auch für die Samtgemeinde Emlichheim tun. Bisher wird hier die Abwasserentsorgung noch in Eigenregie betrieben. Die beiden Kläranlagen in Emlichheim und Hoogstede, die Klärteiche in Laar sowie das gesamte Kanalnetz stehen im Eigentum der Samtgemeinde.

Bereits vor einiger Zeit befassten sich die politischen Gremien der Samtgemeinde intensiv mit der zukünftigen strategischen Ausrichtung des Abwasserbetriebes. Hintergrund sind die immer höheren Anforderungen an die Abwasserreinigung, die Beseitigung der Klärschlämme, sowie strengere gesetzliche Vorgaben und Auflagen.

„Der Abwasserbetrieb der Samtgemeinde ist für sich genommen zu klein, um für alle spezialisierten Bereiche entsprechendes Personal vorzuhalten“, sagt Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters. Der WAZ hat sich hier in den vergangenen Jahren mit seinem Personal auf die entsprechenden Anforderungen im Bereich der Abwasserklärung vorbereitet.

Nach Prüfung diverser Handlungsoptionen entschied man sich, mit dem WAZ in konkrete Verhandlungen zu treten, um die Möglichkeiten einer Aufgabenübertragung auszuloten. „Diese Entscheidung war durchaus naheliegend, denn wir sind bereits bei der Trinkwasserversorgung mit dem WAZ eng verbunden und es besteht ein über viele Jahre gewachsenes Vertrauensverhältnis zur Geschäftsführung und allen Zweckverbandmitgliedern, die ausschließlich aus Gemeinden der Niedergrafschaft bestehen“, erklärt Kösters.

Der Verbandsgeschäftsführer des WAZ, Johannes Schnieders, erklärt: „Wir sind ein rein kommunales Unternehmen, das unter anderem auf die Ver- und Entsorgung von Wasser spezialisiert ist. Wenn unsere Mitglieder derartige, bisher in Eigenregie betriebene Aufgaben in unsere Hände legen wollen, sind wir selbstverständlich offen dafür, hier eine sinnvolle Wahl zu sein.“ Nach Prüfung der aktuellen Situation und den Auswirkungen einer Übertragung werden für beide Seiten viele Vorteile gesehen.

Es sind für beide Parteien viele Synergieeffekte möglich, heißt es in einer Pressemitteilung der Samtgemeinde, wie etwa bei größeren Investitionen. Bei der Klärschlammverwertung stand die Samtgemeinde im vergangenen Jahr vor einer großen Investition. Durch eine vertragliche Zusammenarbeit mit dem WAZ, der dort bereits seit einigen Jahren ein wirtschaftliches Konzept fährt und dabei eigene Anlagen zur Eindickung von Klärschlämmen betreibt, konnte in der Samtgemeinde diese große Investition vermieden werden. Zukünftig ist auch mehr Flexibilität denkbar, zum Beispiel können Abwässer innerhalb des Verbandsgebietes zu anderen Anlagen gepumpt werden, wenn sich Auslastungen oder Auflagen ändern.

Dieses kann bereits in näherer Zukunft für die Abwässer aus der Gemeinde Laar eine Rolle spielen. Derzeit werden dort noch Klärteiche betrieben. Mittelfristig müsste die Samtgemeinde dort eine Kläranlage bauen. Durch die Übertragung ist es nun denkbar, dass der WAZ die in Laar anfallenden Abwässer zur bestehendenden Kläranlage Wielen transportiert und dort zentral die Anlage auf die zusätzlichen Kapazitäten vorbereitet.

Die Samtgemeinde Emlichheim und der WAZ sind übereingekommen, dass der Abwasserbetrieb zum 1. Januar 2021 an den WAZ übertragen wird. Wesentliche Inhalte der Übertragungsvereinbarung sind, dass die derzeit festgesetzte Schmutzwassergebühr von 2,22 Euro für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung über mindestens drei Jahre, also bis zum 31. Dezember 2023 festgeschrieben wird. „Für die Einwohner der Samtgemeinde Emlichheim werden sich bezogen auf die zentrale Schmutzwassergebühr in den nächsten vier Jahren keine Änderungen ergeben“, erläutert Kösters.

Die Samtgemeinde überträgt sämtliche für die Schmutzwasserbeseitigung vorhandenen technischen Einrichtungen, Anlagen und Zubehör einschließlich der Grundstücke zum Übertragungszeitpunkt zum Restbuchwert. Für die Übertragung der Anlagen erhält die Samtgemeinde Emlichheim vom WAZ ein Übernahmeentgelt von etwa 4,4 Millionen Euro.

Alle zu beteiligenden Gremien des WAZ und der Samtgemeinde Emlichheim haben sich in den entsprechenden Sitzungen im November und Dezember eingehend mit der Angelegenheit befasst. In allen Entscheidungsgremien sind einstimmige Beschlüsse gefasst worden.