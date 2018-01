Emlichheim sieht gute Chancen für Personenzüge

Mit einem herzlichen „Glück in’t nije Joar“ begrüßte Bürgermeister Heinrich Strenge am Sonntag die Gäste in der fast bis auf den letzten Platz gefüllten Aula im Schulzentrum am Lägen Diek zum Neujahrsempfang der Gemeinde Emlichheim.