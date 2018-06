Empfehlung - Emlichheim ringt nach Gewitter mit Wassermassen

Emlichheim Starke Niederschläge sind am Freitagabend auf die Niedergrafschaft herabgeprasselt und haben insbesondere in Emlichheim für überflutete Straßen und Gebäude gesorgt: An der Haupt-, der Ringer, der Dorf- und den Nebenstraßen konnte die Kanalisation die großen Wassermassen nicht mehr bewältigen, die Fahrbahnen standen teilweise knöcheltief unter Wasser. Öffentliche Gebäude, darunter das Rathaus in Emlichheim, aber auch die Vechtetalhalle, die Schwimmhalle, das Jugendhaus sowie das Haus Ringerbrüggen und das Altenzentrum des evangelischen Krankenhausvereins wurden von den großen Mengen an Niederschlag in Mitleidenschaft gezogen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheim-ringt-nach-gewitter-mit-wassermassen-238100.html