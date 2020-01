Empfehlung - Emlichheim plant Veranstaltungsreihe zu 75 Jahren Kriegsende

Emlichheim Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters stellte sie am Donnerstag im Rathaus der Öffentlichkeit vor. Die Veranstaltungen ziehen sich „wie ein roter Faden“, so die Bürgermeisterin, durch das erste Halbjahr des neuen Jahres hindurch. Mit verschiedenen Kooperationspartnern in der Samtgemeinde, aber auch auf niederländischer Seite haben sie und Rita Köster, Tourismus- und Kulturbeauftragte der Samtgemeinde, ein umfangreiches Programm aufgelegt, das sie jetzt in einem Programmflyer präsentierten. Er gibt einen detailgenauen Überblick mit Kommentaren zum Programminhalt der elf eigenen Veranstaltungen in Emlichheim zwischen dem 27. Januar und dem 21. Juni und drei weiteren in Coevorden und in Schoonebeek. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheim-plant-veranstaltungsreihe-zu-75-jahren-kriegsende-340125.html