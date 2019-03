Empfehlung - Emlichheim hisst Falgge für mehr Lohngleichheit

Emlichheim Seit 2016 hat sich an diesem „Gender Pay Gap“ nichts verändert. Bereits am Freitag vor dem offiziellen „Equal Pay Day“ am Montag, 18. März, macht daher Gleichstellungsbeauftragte Beate Sleefenboom mit dem Hissen einer rot-weißen Aktionsfahne auf die Lohnungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern aufmerksam. „Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt immer noch 21 Prozent weniger als Männer“, teilt Sleefenboom mit. Diese Lohndifferenz hat sich in den vergangenen Jahren nicht verringert. Nach Mitteilung der Gleichstellungsbeauftragten hat Deutschland im internationalen Vergleich die rote Laterne. Nur in Estland und der Tschechischen Republik ist die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen noch größer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheim-hisst-falgge-fuer-mehr-lohngleichheit-286933.html