Empfehlung - Emlichheim: Grundschule soll zur Ganztagsschule werden

Emlichheim Bildung ist für Kommunen eine teure wie notwendige Aufgabe. Das gilt für 55.000-Einwohner-Städten wie Nordhorn ebenso wie für die 14.300-Einwohner-Samtgemeinde Emlichheim. Beiderorts ist für das kommende Jahr beschlossen worden, den selbst auferlegten Entschuldungspakt auszusetzen. In Nordhorn sind es die Krippen und Kindertagesstätten, die den Schuldenstand in die Höhe treiben, in Emlichheim ist es der Ausbau der Grundschule.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheim-grundschule-soll-zur-ganztagsschule-werden-273622.html