Empfehlung - Emlichheim gedenkt ermordeter Juden

Emlichheim Nicht nur in großen Städten, auch im beschaulichen Emlichheim kam es am 9. November 1938 zu Hetze und Übergriffen gegen jüdische Familien. Die Veranstaltung der Samtgemeinde Emlichheim findet in Zusammenarbeit mit den Heimatfreunden Emlichheim und Umgebung, der Hauptschule, der Edith-Stein-Realschule und dem Mehrgenerationenhaus (MGH) Senfkorn statt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheim-gedenkt-ermordeter-juden-262724.html