Emlichheim fit für den Start ins Schuljahr

Emlichheim. Stabwechsel in den Schulen der Samtgemeinde Emlichheim: Handwerker, Techniker und Installateure haben ihre Arbeiten so gut wie beendet. Ab morgen haben Schüler und Lehrer in den Unterrichtsräumen wieder das Sagen. Und dort hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Die Samtgemeinde als Schulträger hat rund ein Dutzend Baustellen abgearbeitet und sich diese Projekte insgesamt 415.500 Euro kosten lassen. „Die ganz großen Baustellen hatten wir in diesem Sommer zum Glück nicht“, berichtet Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters. Sie informierte sich mit Dirk Collmann und Harald Eggengoor aus dem Bauamt über den Fortschritt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheim-fit-fuer-den-start-ins-schuljahr-202211.html