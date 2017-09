Empfehlung - Emlichheim feiert bunten Start in den Herbst

Emlichheim. Samstagvormittag, es regnet unaufhörlich – kein ideales Wetter für das Herbstfest in Emlichheim, das von den Organisatoren und den vielen Helfern mit so viel Einsatz vorbereitet worden ist. Doch mit den ersten Sonnenstrahlen um die Mittagszeit ändert sich allmählich die Stimmung im Zentrum Emlichheims. Überall zufriedene Menschen, ob Groß oder Klein, ob auf den Straßen, in den Geschäften, an den verschiedenen Informationsständen, am Imbissstand oder Getränkepavillon oder vor und auf der Bühne sowie vor allem bei einer Hochzeitsgesellschaft vor dem Haus Ringerbrüggen. Die Emlichheimer feiern am Wochenende trotz des verregneten Starts wieder einmal ein gelungenes Herbstfest.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheim-feiert-bunten-start-in-den-herbst-207001.html