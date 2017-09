Emlichheim feiert am Wochenende Herbstfest

gn Emlichheim. Die Straßen im Emlichheimer Ortskern sind am Wochenende gesperrt, sodass die Besucher des Herbstfestes die vielseitigen Angebote und das abwechslungsreiche Rahmenprogramm rund um den Knotenpunkt Hauptstraße, Wilsumer Straße, Ringer Straße und Bahnhofstraße genießen können. Über 60 deutsche und niederländische Aussteller und Emlichheimer Vereine locken die Besucher, und auch für das leibliche Wohl wird wieder gesorgt. Außerdem laden die Geschäfte am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr zum Bummeln ein.

Das musikalische Rahmenprogramm am Sonnabend, 9. September bestreitet unter anderem das „Sidewalk Orchestra“ – eine Formation von Jazzern, die einfach aus Spaß und Liebe zur Musik ein breites Spektrum der Jazz- und Dixiemusik zu Gehör bringen. Eine „Walking Band“, die in der Besetzung Trompete, Klarinette, Banjo und Tuba spielt und in den in den Straßen für musikalische Unterhaltung sorgt. Die „Emlichheimer Öllibloazers“ unterhalten die Besucher der Bahnhofstraße mit Livemusik, DJ und Getränken bis in die Abendstunden.

Am Sonntag, 10. September, gastiert die aus den Niederlanden stammende „Jonnie-Mulder-Band“ und spielt Popmusik aus den 1950er-, 60er- und 70er-Jahren, unter anderem Titel von Elvis Presley, Neil Diamond und Roy Orbison. Auch mit aktueller Countrymusik sorgen Jonnie Mulder und seine Band für abwechslungsreiche Musik. Die Kleinen kommen am Sonnabend nicht nur bei Fabian Rabes Zaubershow auf ihre Kosten. Mit Karussells, Rodeo-Bullriding, Hüpfburgen, verrückten Fahrrädern, Kletterwand und vielem mehr kommt keine Langeweile auf.

Der beliebte Kinderflohmarkt startet am Sonnabend um 9 Uhr in der Wilsumer Straße, hier wird sich wieder Stand an Stand reihen. Anmeldungen hierfür nimmt Helga Burmeister unter Telefon 05943 98146 entgegen.

Auch der Motorsport-Club Emlichheim präsentiert sich wieder im Mittelpunkt Emlichheims. Auf dem Kreisverkehr wird eine kleine Rennstrecke aufgebaut. Kinder ab sechs Jahren können dort ihre Runden drehen und Rennluft schnuppern. Am Sonnabend und Sonntag präsentieren die MSC-Mitglieder ihre Karts bei einem Showrennen um jeweils 17.30 Uhr. Der Club verfügt in Emlichheim über eine Rennstrecke und eine Kart-Schule.

Am Sonntag um 17 Uhr findet die große Verlosung auf der Bühne an der Hauptkreuzung statt, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt, unter anderem einen Thermomix, eine Gartenlounge im Wert von 600 Euro, eine Fahrt mit der Vechtezomp „De Mölle“ und viele weitere Sachpreise. Die Lose sind zum Preis von 1 Euro im VVV – Verein Vier an der Vechte und in sämtlichen Mitgliedsfirmen erhältlich.

Zum sechsten Mal im Herbstfest-Programm mit dabei: die Oldtimer-Ausstellung „Emlichheim Classics“ im Umfeld des Hauses Ringerbrüggen. Am Sonntag starten die „Classics“ um 9 Uhr mit einem kleinen Frühstück, im Anschluss findet die Oldtimerausfahrt durch das reizvolle Grenzgebiet statt und natürlich der Besucherwettbewerb zur Wahl des schönsten Oldtimers. Weitere Informationen hierzu finden Interessierte hier: www.emlichheim-classics.com