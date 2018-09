Emlichheim erhält eine Station für Outdoor-Fitness

Emlichheim Bereits im Oktober sollen Emlichheimer an einer Outdoor-Fitness-Station trainieren können. „Aufgrund mehrerer Anregungen aus Vereinen und aus der Bevölkerung hatte sich kürzlich der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Emlichheim mit diesem neuen Fitnesstrend beschäftigt und sich für die Anschaffung eines solchen Übungsgerätes ausgesprochen“, das berichtet die Gemeinde Emlichheim am Montag. Sportliche Aktivitäten sind dort zukünftig individuell oder in Gruppen möglich. Das Training kann jederzeit draußen unabhängig von Öffnungs- und Trainingszeiten stattfinden. Outdoor-Fitnessgeräte decken nach Auffassung der Ausschussmitglieder den Bedarf nach einem geänderten Freitzeit- und Fitnessverhalten in idealer Weise ab.

Mit der Rasenfläche vor dem Eingangsbereich der Vechtehalle steht auch eine geeignete Fläche zur Verfügung. Dieser Bereich ist frei zugänglich und wird zudem in den Abendstunden ausgeleuchtet. „Auch der Anschluss an die übrigen Sportanlagen bietet optimale Voraussetzungen, um klassisches Training und Outdoor-Fitness zu verbinden. Die Samtgemeinde, die Eigentümerin dieser Fläche ist, stellt diese Fläche zur Verfügung“, heißt es in der Pressemitteilung. Die neue Fitness-Station, die aus witterungsbeständigem Edelstahl besteht, soll ab Oktober das Sportangebot in der Gemeinde Emlichheim bereichern.