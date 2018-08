„Emlichheim Classics“ mit Oldtimer-Rallye

Emlichheim Neu ist in diesem Jahr eine Oldtimer-Rallye durch das Grenzgebiet. Sie ersetzt die Ausfahrt, die in den Vorjahren immer am Sonntag stattgefunden hatte. Die Oldtimer-Rallye, bei der es nicht um Geschwindigkeit, sondern um das Abfahren von Strecken und Lösen von Rätseln gehen soll, beginnt am Sonnabend um 9.30 Uhr mit dem Start der ersten Autos. Sie werden gegen 16.30 Uhr auf der Wiese zurückerwartet. Gegen 18 Uhr ist eine Siegerehrung mit anschließendem Barbecue geplant. Die Teilnahme an der Oldtimer-Rallye kostet pro Person 25 Euro. Darin enthalten sind ein kleines Frühstück, eine Routenverpflegung und das Barbecue. Nicht inbegriffen sind Getränke während der Abendveranstaltung.

Wahl des schönsten Oldtimers

Am Sonntag werden die Oldtimer ab 13 Uhr bei einem freien Treffen auf der Wiese vor dem Haus Ringerbrüggen präsentiert. Dabei haben die Besucher Gelegenheit, über die schönsten Fahrzeuge abzustimmen. Diese werden gegen 17 Uhr prämiert. Zwischendurch sind kleine Ausfahrten geplant. Die 7. „Emlichheim Classics“ finden wieder am Rande des Emlichheimer Herbstfestes statt, zu dem am Sonnabend und Sonntag in den Ortskern von Emlichheim eingeladen wird.

Anmeldungen sind möglich im Internet auf emlichheim-classics.com.