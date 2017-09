„Emlichheim Classics“ mit alten Schätzen

gn Emlichheim. Die Wiese vor dem Haus Ringerbrüggen in Emlichheim verwandelt sich am Wochenende zum sechsten Mal in eine besondere Automobilmeile. Auf Einladung der Initiatoren Wilhelm Roelofs aus Ringe und Thomas Oppel aus Emlichheim präsentieren dort zahlreiche Oldtimer-Besitzer ihre Fahrzeuge. Die „Emlichheim Classics“ sind erneut eingebettet in das Emlichheimer Herbstfest, das ebenfalls am Wochenende im Ortskern gefeiert wird. Das Veranstaltungsgelände hinter dem Rathaus ist am Sonnabend, 9. September, ab 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 10. September, ist die Ausfahrt der Höhepunkt der „Emlichheim Classics“. Die Startgebühr liegt bei 15 Euro pro Person. Die Teilnehmer treffen sich ab 9 Uhr am Haus Ringerbrüggen, um ein kleines Frühstück einzunehmen. Um 10 Uhr beginnt dann die Ausfahrt durch die Region. Um 12.30 Uhr legen die Teilnehmer für ein Mittagessen einen Zwischenstopp ein. Gegen 15 Uhr ist die Rückkehr der Fahrzeuge nach Emlichheim geplant. Dazu fährt die Kolonne, die im vergangenen Jahr gut 100 Oldtimer umfasste, durch den Ortskern, der an diesem Tag wegen des Herbstfestes für den übrigen Straßenverkehr gesperrt ist.

Im Anschluss sind die Besucher der „Emlichheim Classics“ aufgerufen, den schönsten Oldtimer zu wählen.

Anmeldungen auf www.emlichheim-classics.com. Dort gibt es auch Fotos der ersten „Classics“ zu sehen.