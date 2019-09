„Emlichheim Classics“ gehen in die achte Runde

Die Wiese vor dem Haus Ringerbrüggen in Emlichheim verwandelt sich am Wochenende wieder in einen schmucken „Autosalon“. Zu den achten „Emlichheim Classics“ erwarten die Organisatoren Thomas Oppel und Wilhelm Roelofs wieder Dutzende Oldtimer.