Empfehlung - Emlichheim bereitet Sicherung von Bahnübergängen vor

ab Emlichheim. Die Samtgemeinde Emlichheim drängt auf die Weiterführung der Personenzüge von Neuenhaus bis in die Niederlande. Die geplante Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs, die im Dezember dieses Jahres anlaufen soll, dürfe nicht in Neuenhaus enden, sagt Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters. Hoffnung schöpft sie aus einer Vereinbarung im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung in Hannover. Darin sei eine Reaktivierung von grenzüberschreitenden Bahnverbindungen ausdrücklich vorgesehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/emlichheim-bereitet-sicherung-von-bahnuebergaengen-vor-221042.html