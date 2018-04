Elektromobilität lockt Besucher nach Emlichheim

Zahlreiche Interessierte besuchten am Sonntag in Emlichheim die Angebote des 3. Elektro-Mobilitätstags in der Grafschaft. Die Veranstaltung profitierte davon, dass parallel der „Emlichheimer Frühling“ sehr viele Besucher in den Ort lockte.