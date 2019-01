Empfehlung - Eisvergnügen an der Mühle in Laar

Laar Das Eis hält auf der Fläche zwischen der Hauptstraße und der Windmühle in Laar! In den vergangenen Tagen haben die Mitglieder des Laarer Mühlenvereins eine Wiese geflutet und Unmengen an Vechtewasser auf den gefrorenen Boden laufen lassen. „Das machen wir immer, wenn die Temperaturen es zulassen“,sagt Steven Lambers vom Mühlenverein. Mit seinen Enkelkindern Neele und Charlotta wagt sich Lambers für eine Schlittenfahrt auf die große Eisfläche. Da, wo im Sommer Ziegen und Schafe grasen, drehen jetzt die Schlittschuhläufer ihre Runden auf den Kufen, Jugendliche spielen Eishockey und Kinder liefern sich eine Schneeballschlacht. „Das wird hier sehr gut angenommen“, freut sich Lambers. Bei Temperaturen um minus sechs Grad Celsius hat sich inzwischen eine mehrere Zentimeter dicke Eisschicht gebildet. Und falls doch einmal jemand einbricht, ist das in Laar nicht weiter gefährlich, denn die Wiese ist maximal etwa 50 Zentimeter tief unter Wasser gesetzt worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/eisvergnuegen-an-der-muehle-in-laar-278186.html